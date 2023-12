7 tips om de kerstmagie naar kantoor te brengen

Betoverende decoraties

Transformeer het kantoor in een winterwonderland door samen de ruimte te versieren met fonkelende lichtjes, glinsterende kerstballen en kleurrijke slingers. Zin in wat competitie? Organiseer een wedstrijd tussen teams voor de beste versiering en voorzie een leuke kerstprijs voor de winnaars, bijvoorbeeld een fles glühwein of een kerstroos.

Foute kersttruien

«Dit jaar is het op 15 december foute kersttruiendag, een dag waarop iedereen wordt uitgenodigd om in zijn meest opvallende, grappige of schattige kersttrui naar het werk te komen. Voorzie die dag ook wat accessoires zoals hoedjes, brillen en strikjes en maak er een leuke fotoshoot van. Dit is een geweldige manier om te lachen en alvast in de feeststemming te komen.

Geen kerst zonder cadeaus

Laat iedereen deelnemen aan een cadeautjes-uitwisseling. Spreek een maximumbedrag af voor de pakjes, en laat je innerlijke Secret Santa volledig los. Het plezier van het geven en ontvangen van kleine geschenkjes zorgt voor een warm gevoel van samenzijn, wat helemaal past in de kerstsfeer.

Feestmaal

Plan een heerlijke kerstlunch op kantoor. Voorzie alcoholvrije bubbels of een mocktail, en laat iedereen zijn favoriete kerstgerecht meebrengen om te delen, zodat je aan een tafel vol lekkernijen kunt samenkomen. Een streepje kerstmuziek mag tijdens deze feestelijke lunch uiteraard niet ontbreken!

Kerstspelletjes

Nemen jullie de tijd voor een kerstfeestje op kantoor? Organiseer dan leuke kerstspelletjes, zoals een kerstquiz of bingo. Het zal ongetwijfeld zorgen voor een flinke dosis plezier en teambuilding.

Op stap

Bezoek samen een lokale kerstmarkt, of neem de tijd voor een kerstwandeling met collega’s in het nabijgelegen park of stadscentrum. Dit is een leuke manier om even te ontspannen, te genieten van de buitenlucht en de mooie kerstversieringen in de buurt te bewonderen. Neem thermosbekers met koffie, thee of warme chocolademelk mee en geniet tijdens de wandeling samen van een lekker warm drankje. Gezelligheid troef!

Geef terug aan de maatschappij

Omhels de ware geest van Kerstmis door een inzamelingsactie te organiseren voor een goed doel. Dit kan variëren van voedsel- en kledinginzameling tot het ondersteunen van lokale liefdadigheidsinstellingen. Zich samen inzetten voor het goede doel zal jou en je collega’s een gevoel van samenhorigheid en voldoening geven.

