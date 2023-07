3 redenen om een bos bloemen cadeau te doen

Een bos bloemen is eigenlijk altijd een goed idee. Het is een universeel cadeau. Zowel mannen als vrouwen zijn er dol op. Ook is het niet cultuurgebonden. In vrijwel elke cultuur zien we het geven van bloemen terug. Bijna altijd is de ontvanger erg blij met de bos. Wil je bloemen aan huis laten leveren ? Dan heb je eigenlijk geen reden nodig. Dit is altijd een goed idee. Ben je toch wel een beetje benieuwd wanneer bloemen het vaakst cadeau worden gedaan? Dan volgen hieronder de drie beste redenen om een boeket cadeau te doen.

Iemand een hart onder de riem steken



Ken je iemand die door een hele moeilijke periode gaat? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of omdat er veel in zijn of haar leven heeft plaatsgevonden? Merk je dat deze persoon zich erg eenzaam voelt? Last heeft van angsten of depressies? Dan wil je er natuurlijk voor hem of haar zijn. Dat is helaas niet altijd even gemakkelijk. Want wat zeg je als iemand enorm veel verdriet heeft? Overnemen lukt niet. Vaak helpt het al om een luisterend oor te bieden. Een bos bloemen biedt ook de uitkomst.

Met bloemen toon je dat je aan deze persoon denkt. Zelfs als je er op dat moment niet bent. Op moeilijke momenten kan hij of zij even naar de bos kijken en weten dat er iemand is die om hem geeft. Dat is wat bloemen kunnen doen.

Wist je dat uit verschillende studies zelfs is gebleken dat bloemen daadwerkelijk gelukkig kunnen maken? Bloemen kunnen het humeur enorm beïnvloeden. Door te kijken naar een vrolijke bos, maken we zelf ook meer gelukshormonen aan. Indirect kunnen bloemen dus helpen om sombere gevoelens te verminderen. Nog meer reden om juist in deze periode een bos bloemen cadeau te doen.

Bloemen kunnen ook weer weggegooid worden



Dat klinkt misschien als een vreemde reden. Het is immers toch de bedoeling dat de ontvanger hier heel blij mee is? Dat klopt. Maar veel cadeaus moeten uiteindelijk blijven staan en dat levert alleen maar extra ‘rommel’ op in huis. Nog meer dingen die afgestoft moeten worden en waar een blijvend plekje voor gevonden moet worden. Dat klinkt misschien oneerbiedig naar de gever, maar je zult vast zelf ook weleens dergelijke cadeaus hebben ontvangen. Heel handig, maar niet praktisch.

Het voordeel van bloemen is dat je hier een week en soms nog wat langer heel veel plezier van hebt. Je kunt er elke dag naar kijken en van genieten, maar uiteindelijk zullen ze toch ook weggegooid moeten worden. Zodra ze hun dienst hebben bewezen, kunnen ze weg worden gegooid.

Blijk van waardering