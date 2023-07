4 manieren waarop mensen zichzelf op de kaart zetten

Via hun website

De eerste manier waarop mensen zichzelf op de kaart zetten, is door middel van hun website . Een website is namelijk een plek op het internet waar je alles over jezelf neer kan zetten. Denk dan aan wat je verhaal is als persoon bijvoorbeeld. Ook kun je hier je CV op zetten. Verder is een website ook handig om een portfolio op te hebben staan. Zorg er echter wel voor dat je webpagina eenvoudig te vinden is zodat zoveel mogelijk mensen zien wat je in petto hebt qua vaardigheden. Dit is veruit de populairste manier om gevonden te worden.