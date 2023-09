5 heerlijke koffie combinaties om thuis uit te testen

Ben jij al vele jaren een grote koffieliefhebber? Dan heb je wellicht al ontelbare liters gedronken. Soms was hij lekker, en soms misschien iets minder, maar over het algemeen smaakt een kop altijd. Al moet je toegeven: koffie blijft ook maar gewoon koffie, dus misschien heb je eens nood aan een originele twist. Iets nieuws uitproberen? Hier vind je enkele eenvoudige, maar unieke koffie combinaties om thuis te maken.

Honing en kaneel

Soms smaakt de latte die je bestelde niet voldoende zoet, en dan doe je er waarschijnlijk graag een klontje suiker bij. Zou je dit eens willen vervangen door een gezonder alternatief? Wissel de suiker dan in voor een vleugje honing en kaneel. Al zeker overheerlijk in een warme kop melk, maar nog lekkerder in koffie. Het creëert een warme, zoete smaak waar je al snel aan zal kunnen wennen. Munt

Of het nu warm of koud buiten is, echte koffieliefhebbers doen geen dag zonder. Toch smaakt de drank soms net iets beter in de winter dan in de zomer. Daarom kan je er op warme dagen enkele blaadjes munt in doen. Een perfecte combinatie voor wanneer de temperaturen boven de 30 graden klimmen, en je nood hebt aan een frisse touch. Lavendel

Het is algemeen bekend dat koffie een oppeppend effect heeft op de hersenen, en daarom vormt het met lavendel een interessante combinatie. Dit ingrediënt heeft namelijk net een rustgevend effect, en ruikt bovendien ook nog eens erg lekker. Om die reden vaak gebruikt in thee, maar ook absoluut het proberen waard in koffie. Karamel

Slaag jij het dessert nooit over op restaurant? Probeer dit keer dan toch te eens te passen, en zet thuis een heerlijke kop koffie van bijvoorbeeld Illy . Doe hier wat karamel bij, en je hebt een overheerlijk alternatief voor je dessert. Zowel lager in calorieën als in prijs. Niet zo’n fan van karamel? Dan kan je ook kiezen voor hazelnootsiroop. Gember en citroen