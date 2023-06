7% van de Belgen had ooit ongeval met alcohol achter het stuur

Vorig jaar waren er 4.224 letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was, ofwel gemiddeld 12 per dag. Dat is het hoogste cijfer sinds 2016. Het aantal bestuurders dat betrapt werd op rijden onder invloed blijft al een tiental jaar vrijwel constant, met uitzondering van de coronajaren. Het aantal controles neemt vermoedelijk wel toe.