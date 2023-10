Alles wat je nodig moet hebben om kampeer klaar te zijn

Kamperen kan heel erg leuk zijn, maar als je niet goed voorbereid bent kan het niet altijd even goed gaan. Je bent namelijk erg afhankelijk van het weer en daar hebben wij mensen weinig invloed op.. Een goede voorbereiding is het halve werk, dat is een bekend gezegde. Dus hierbij een lijst om jezelf goed klaar te maken om te gaan kamperen.

Regen

Met kamperen ben je in de natuur en dat betekent natuurlijk dat het ook weleens kan gaan regenen. Dat kan ervoor zorgen dat je plannen in de war worden geschopt. Daarom moet je voldoende te doen hebben. Maar ook zijn er nog andere problemen waar je tegenaan kan lopen, denk bijvoorbeeld aan water in je tent of een dak dat helaas toch niet helemaal dicht is. Om te voorkomen dat je regen in je voortent of gewone tent krijgt is het handig als je zorgt dat je dak waterdicht is. En altijd een kleine reparatie set bij je hebt om het gat te dichten, mocht dat nodig zijn. Daarnaast kan je het beste ook een schep mee nemen om geultjes om de tent heen te graven, dat is vooral handig als je op een kleine helling zit. Zorg er dan voor dat het water altijd een weg heeft om om je tent heen te gaan.

Als het regent kan je natuurlijk altijd binnen blijven zitten maar er zullen ook genoeg momenten komen dat je toch naar buiten moet, dan is een paraplu of een regenjas wel handig. Je kan dan bijvoorbeeld een ilse jacobsen softshell regenjas te halen maar een regenjas heren goedkoop is ook goed.

Spelletjes

Spelletjes komen altijd van pas als je aan het kamperen bent, er zijn heel veel spelletjes die je buiten kan doen op het veld. Je kunt bijvoorbeeld cijfer kegelen. Dat speel je door middel van het omgooien van zoveel mogelijk kegels, op elke kegel staat een cijfer en dat is hoeveel punten je krijgt. Wie dan als eerste tot de 50 komt heeft gewonnen. Maar je hebt ook kubb, dat is een soort koning spel, met houten blokken. Je speelt in 2 teams en je probeert de andere blokken van het andere team om te gooien zonder de koning om te gooien. Pas als het andere team geen blokjes meer heeft mag je de koning omgooien.

Maar het is ook handig als je wat spelletjes voor binnen meeneemt voor als het regent. Een paar boeken komen ook altijd van pas.

Andere handigheden