Anti-dieetdag: Waarom we niet de hele tijd op dieet moeten

6 mei is anti-dieetdag, want soms is het nodig om bewust eensniet met je eten bezig te zijn. «Maandag start ik echt!» «Dit is mijn laatste dieet» Sounds familiar? Geen materie die gevoeliger ligt of meer emoties opwekt bij de meeste mensen dan gewicht. De eeuwige strijd tegen kilo’s die simpelweg geen eerlijke strijd is en er dus geen zou mogen zijn.