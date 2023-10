Bedrijf plaatst implantaat om armen te bewegen na ruggenmergletsel

Het Nederlandse medisch technologiebedrijf Onward Medical heeft voor het eerst toestellen geïmplanteerd bij een persoon met een dwarslaesie - een onderbreking van de zenuwen in de rug - met als doel dat die zijn armen, handen en vingers weer kan bewegen. Het is nu afwachten wat de resultaten zullen zijn.

De patiënt werd in augustus twee keer geopereerd in het Zwitserse Lausanne. Een eerste keer om een ruggenmergstimulator (ARC-IM) te plaatsen, de tweede keer om een BCI (brein-computer interface) in te planten, zo legt Onward uit.

«De BCI werkt samen met ARC-IM en is ontworpen om de intentie van een verlamde persoon om zijn bovenste ledematen te bewegen vast te leggen en gebruikt artificiële intelligentie om die gedachten te decoderen», klinkt het. «ARC-IM zet de gedecodeerde informatie vervolgens om in ARC-IM Therapy - precieze stimulatie van het ruggenmerg - wat resulteert in gedachtegestuurde beweging.»

Vlot verloop

De implantatieprocedures verliepen vlot volgens Jocelyne Bloch, de neurochirurg die ze uitvoerde. «We werken nu samen met de patiënt om deze geavanceerde innovatie te gebruiken om de beweging van zijn armen, handen en vingers te herstellen. We kijken ernaar uit om op het gepaste moment meer informatie te delen.»

Meer controle

Het gaat om een nieuwe stap in het klinisch onderzoek naar door gedachten geïnitieerde ruggenmergstimulatie na een dwarslaesie. Eerder was al gebleken dat de technologie een persoon kan helpen om meer controle te krijgen over de bewegingen van zijn verlamde benen. De implantaten zijn nog niet commercieel verkrijgbaar.

Onward, met hoofdzetel in de Nederlandse stad Eindhoven, is een medisch technologiebedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie en bewegingsbeperkingen.

Lees ook Belg werkt nog altijd minder dan voor pandemie