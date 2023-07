«Bekende» BBC-presentator op non-actief gezet na beschuldigingen van misbruik

De BBC stelt in een verklaring «alle beschuldigingen» ernstig te nemen. «Dit is een complexe en snel veranderende situatie en de BBC werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van de feiten om de juiste volgende stappen te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze zaken eerlijk en zorgvuldig worden afgehandeld.»

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie «van een andere aard» aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten.

«Man bekend bij miljoenenpubliek»

Het is nog niet bekend om welke BBC-presentator gaat, behalve dat het een man is. The Sun meldde dat het iemand is die «bekend is bij een miljoenenpubliek». Meerdere presentatoren, zoals Gary Lineker, Jeremy Vine, Rylan Clark en Nicky Campbell, hebben al duidelijk gemaakt dat zij in elk geval niets met de zaak te maken hebben.