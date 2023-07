Brand vrachtschip Waddeneilanden: dode en verschillende gewonden

Zeer ernstige situatie

Waardoor het ene bemanningslid omkwam, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Zeven bemanningsleden zijn overboord gesprongen en opgepikt door vaartuigen ter plaatse. De rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald. «Het was een zeer grote brand, met zeer veel rookontwikkeling. Het was een zeer ernstige situatie aan boord. De kapitein besluit of wordt geëvacueerd of niet. Op een gegeven moment was de situatie zo nijpend dat werd besloten van het vaartuig te springen. Er waren reddingseenheden in het water, die hebben hen eruit gevist.»