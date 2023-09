Charleroi onthult herdenkingstuin waar huis van Marc Dutroux vroeger stond (foto’s)

Aanvankelijk wilden de ouders van de slachtoffers niet dat het huis van Dutroux werd vernietigd. Na onderling overleg werd toch gekozen om er een tuin te planten als eerbetoon aan Julie, Mélissa, Sabine, Laetitia, An en Eefje. Die tuin kreeg de naam ‘Tussen hemel en aarde’ (‘Entre terre et ciel’).

De beslissing kwam er onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de kelders waar de kinderen waren opgesloten en waarin Julie en Mélissa stierven, bewaard zouden blijven. «Het onderzoeksdossier is gebaseerd op een hypothese waar we nooit in hebben geloofd: het feit dat Julie en Mélissa vier maanden zelfstandig hebben kunnen leven in de kluis», zei Gino Russo, de vader van Mélissa. «We denken dat we op een dag terug de kelders in moeten om de waarheid te achterhalen.»