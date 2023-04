Cookeilanden legaliseren homoseksualiteit op «historische dag»

Voorheen kon een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht iemand tot twee jaar cel opleveren op de Cookeilanden. Dankzij de wet die maandag werd goedgekeurd, is die tijd voorbij.

In een bericht op Facebook onderstreept eerste minister Mark Brown dat zijn regering nu haar belofte heeft waargemaakt om «discriminatie tegen de LHBT-gemeenschap in onze maatschappij te beëindigen».

Uitzondering

De Cookeilanden tellen zo’n 17.000 inwoners en zijn gelegen tussen Nieuw-Zeeland en Hawai. Op veel andere eilanden in de regio blijven wel nog strenge straffen staan op homoseksualiteit. In onder meer Samoa, Tonga en de Solomoneilanden werden die regels opgelegd in tijden van het kolonialisme.