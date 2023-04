Dante Vanzeir verontschuldigt zich voor racistisch taalgebruik: «Ik neem mijn verantwoordelijkheid op»

De voormalige spits van Union ligt onder vuur. Tijdens de Major League Soccor (MLS, een Amerikaanse voetbalcompetitie) lag de match tussen de New York Red Bulls en de San Jose Earthquakes een goede 20 minuten stil, nadat Vanzeir het n-woord gebruikt zou hebben tegen de Amerikaanse voetballer Jeremy Ebobisse. De spelers van de San Jose Earthquakes dreigden van het veld te stappen uit protest en spraken achteraf van «racistisch taalgebruik». De match werd alsnog uitgespeeld, maar het verhaal was daarmee duidelijk nog niet afgelopen.

Vanzeir heeft in een statement zijn excuses aangeboden. «Ik wil me oprecht verontschuldigen tegenover de spelers van San Jose Earthquakes», schrijft hij. «Ik zal alles doen wat mogelijk is om deel te zijn van de verandering die moet gebeuren in onze sport, en onze wereld. Ik wil me ook excuseren bij mijn ploegmaats, coaches, de club en de fans. Ik maakte een fout en zal de nodige stappen ondernemen om te groeien.»

Straf aanvaarden

De speler is bereid om de gevolgen van zijn woorden te aanvaarden, zegt hij. «Ik neem de volle verantwoordelijkheid op voor mijn daden. Hoewel het niet de bedoeling was om iemand te kwetsen of te beledigen met mijn taalgebruik, weet ik dat ik dat wel deed. En dat spijt me.»

«Ik accepteer elke mogelijke schorsing, boete of therapie die de Major League Soccer of de club zullen opleggen», besluit Vanzeir. «Ik zal deze kans gebruiken om mezelf te verbeteren, om na te denken en om samen te werken met organisaties die racisme aanpakken.»

Club en coach excuseren zich

Ook coach Gerhard Struber bood zijn excuses aan in een ander statement. Hij zegt dat het fout was om Dante Vanzeir, die nog tot minuut 84 in het spel bleef, niet vroeger van het veld te halen. Ook de New York Red Bulls benadrukken dat het gedrag van Vanzeir onaanvaardbaar was.