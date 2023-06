In de ban van schuldeisers? Dit is wat je moet weten

Schuldenaars krijgen vaak te maken met verschillende partijen. Neem bijvoorbeeld de schuldeiser. Dit is een persoon of bedrijf aan wie je geld verschuldigd bent. Wanneer een schuldeiser het moeilijk vindt om een schuld te innen, kan deze eiser een incassobureau inschakelen. Dit is een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in het innen van schulden. Het neemt de taken van de schuldeiser uit handen en zal hiervoor een vergoeding ontvangen. Ook kan men een beroep doen op een deurwaarder. Dit is een ambtenaar die wettelijk gemachtigd is om schulden in te vorderen, zowel op minnelijke als op gerechtelijke wijze.