De beste apps die je nog niet kent!

We leven in een wereld waar kleine dozen in onze zakken ons dates kunnen vinden, ons taxi's kunnen noemen, onze boodschappen kunnen bezorgen en zelfs onze tv's kunnen bedienen. Dit zijn gekke en prachtige tijden waarin we leven! We kennen allemaal de Twitters, Spotifys en Ubers van de wereld, maar hoe zit het met die minder bekende apps? Hoe zit het met de nieuwere apps of de under-the-radar-apps voor iPhones en Android-apparaten die behoorlijk grote golven hebben gemaakt in de kleine vijvers waarin ze zich bevinden. De apps waarvan we niet wisten dat we niet zonder konden? Hier zijn de beste apps waarvan je nog nooit hebt gehoord.

Zombies, Run!

Ben je op zoek naar een beetje aanmoediging voor je volgende cardiotraining? Deze app heeft je gedekt. Deze fitness-app is beschikbaar voor zowel iPhones als Androids en maakt van hardlopen of joggen een interactief spel. Dit is hoe het werkt: doe gewoon je oordopjes in, start de app en volg de instructies voor je missie. Versnel wanneer de zombies je achtervolgen en verdien voorraden door trainingen en missies te voltooien. Zombies, Run! combineert een gezondheids-app met een geweldige vertelfunctie voor een leuke en verkwikkende training.

Done

Probeer je minder koffie te drinken, meer water te drinken, vaker in een Pay n Play casino te spelen of een nieuwe taal te leren? Vergeet het bijhouden van je iPhone-notities-app. Een gewoonte-tracker is precies wat je nodig hebt. Het coole en kleurrijke ontwerp van Done, alleen beschikbaar op iPhones, maakt het bijhouden van je voortgang bij elke taak een plezier. Stel jezelf eenvoudig enkele doelen en begin met volgen. Bovendien kun je met Done notities maken en een dagboek bijhouden over je voortgang. Deze app is relatief eenvoudig, maar wel heel erg handig!

Brainfood

Als je op ons lijkt, besteed je waarschijnlijk het grootste deel van je tijd aan doelloos scrollen. Twitter, Instagram, Reddit, mail, het maakt niet uit, zolang je maar door het scrollgat duikt. Nou, trek jezelf eruit en leer een keer wat bij dankzij Brainfood, wat je ook nog eens op een leuke wijze doet. Brainfood is een ingenieuze iPhone-app die hapklare 'kennisnuggets' biedt. Dus geniet van 30 seconden nuttige informatie terwijl je in de bus, op het toilet of op de bank zit. Er zijn zelfs in app aankopen . Het is leuk, boeiend en oprecht interessant.

Rootd