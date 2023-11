De beste manieren om een datalek te voorkomen

Uit een recent onderzoek van ExpressVPN blijkt dat Nederland in Europa het land is met de meeste datalekken. In de afgelopen vijf jaar zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens namelijk circa 20 duizend meldingen van zulke incidenten gemeld. Vooral in de afgelopen jaren zien we een forse toename bij het aantal datalekken, waar onder meer bedrijven als JD, KNVB, Vattenfall, KLM en Bitvavo al last van hebben gehad. Het komt er dan op neer dat veel Nederlandse organisaties zichzelf niet goed genoeg beschermen tegen cyberaanvallen. Als je niet de dupe wilt worden van zo’n datalek raden we je aan om de volgende tips in te zetten ter beveiliging van jezelf en potentieel je bedrijf.