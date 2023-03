Op zoek naar het meest functionele reclame materiaal? Dibond is een top keus! Dit materiaal is in te zetten op diverse locaties zoals op beurzen en evenementen, maar ook voor gevelreclame is dit een goede optie. De mogelijkheden met dit materiaal zijn eindeloos. Lees direct verder voor de beste plekken om Dibond in te zetten. Ben je nog niet bekend met dit product? Ook alles over dit materiaal lees je hieronder.

Dibond: wat is het en wat kan jij er mee?

Dibond is een lichtgewicht materiaal dat in te zetten is voor reclamedoeleinden. Een andere naam voor Dibond is ook wel een sandwichplaat. De Dibond plaat is namelijk een plaat die bestaat uit twee dunne buitenlagen, de broodjes, en daar tussenin zit zwart polyethyleen, het beleg; vandaar de naam sandwichplaat!

Dibond kan dus ingezet worden als reclame materiaal. Bij een (online) drukkerij kun je goedkoop dibond bedrukken, voor bijvoorbeeld jouw bedrijf of evenement. Met dit reclamemateriaal val jij op tussen de rest! Benieuwd waar jij het in kan zetten? Lees dan direct verder!

Gevelborden laten maken van Dibond

Op zoek naar gevelborden voor jouw nieuwe kantoor? Dibond wordt vaak ingezet als reclame bord voor op de gevel van een pand. Dit lichtgewicht product kan goed buiten gebruikt worden dankzij de waterbestendigheid.

Door op deze platen jouw logo en bedrijfsfoto’s af te laten drukken kun jij opvallen tussen de massa. Dit unieke maar hoogwaardige product oogt professioneel en creatief en zal veel bekijks krijgen. Binnen de kortste keren weet iedereen van jouw bedrijf af, dankzij dit reclamemateriaal!

Opvallen op evenementen en beurzen dankzij Dibond

Nog een toplocatie waar je Dibond in kan zetten is op beurzen en evenementen. Doordat dit materiaal buiten en binnen te gebruiken is, kan het op verschillende events ingezet worden. Een buitenevent in de zomer is geen probleem. Als het plots slecht weer is kun je gauw naar binnen, zonder dat jouw materiaal beschadigd. Dat kan dankzij Dibond.

Ook is dit een fijne keus voor evenementen omdat het een lichtgewicht materiaal is. Evenementen vinden vaak plaats door het hele land en elke keer weer middelen regelen om jouw reclamemateriaal te verplaatsen is geen snelle klus.

Dankzij dit lichtgewicht product heb je geen grote bus meer nodig voor het vervoer en kun je het makkelijk overal heen verplaatsen. Het materiaal is lichter dan trespa platen, maar super stevig en bestand tegen buigen.

Materiaal voor binnen en buiten

Dibond is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is daardoor geschikt voor binnen en buiten. Alle eigenschappen van dit product hebben wij hieronder nog eens voor je op een rijtje gezet. Zo kan jij in één oogopslag zien waar jij voor kiest! Dibond is gemaakt van weerbestendig materiaal en is dus geschikt voor binnen- en buitengebruik. Ideaal voor evenementen, beurzen of voor gevelreclame.

Licht gewicht materiaal dus makkelijk mee te nemen en te verplaatsen naar verschillende locaties.

Mogelijk in verschillende kleuren en diktes dus voor elke situatie, een passende Dibond plaat.

Lange levensduur dankzij het aluminium en de buigbaarheid van het product. Zo heb jij lang plezier van jouw bedrukte Dibond.

Beschikbaar met extra premium laminaatlaag voor een krasbestendige plaat om nog langer profijt te hebben van dit product.