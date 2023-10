De beste tips voor een onvergetelijk weekendje weg in België en omstreken!

Wat is er nu leuker dan een fijn weekendje weg? Precies, niets! Even je zorgen aan de kant en ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Uiteraard biedt België voldoende mogelijkheden voor een weekendje weg in België , maar je kunt ook heel makkelijk de grens over. Ga bijvoorbeeld naar de historische stad Koblenz of geniet romantisch aan de Maas. Deze zes tips voeren je naar leuke steden in België en omstreken, waar je dichtbij kunt genieten.

Kom tijd tekort in Antwerpen

Antwerpen, ook wel bekend als Diamantstad, is een mooie en veelzijdige stad, waar voor iedereen wat te beleven valt. Ontdek de bruisende bezienswaardigheden, van interessante musea en leuke attracties tot verrassende plekjes en architecturale hoogstandjes, bezoek de vele wijken die de stad rijk is of sla als shopliefhebber je slag in de Meir; een van de belangrijkste winkelstraten van Antwerpen. Qua musea is de keuze reuze, denk aan het Red Star Line Museum, het Chocolademuseum en het Museum aan de Stroom. Bij laatstgenoemde geniet je boven op het gebouw van een weids uitzicht over Antwerpen en de omgeving. Wil je de tijd nemen in het mooie Antwerpen? Overnacht dan in een van de hotels in Antwerpen .

Beklim de Montagne de Bueren

Luik is een ontzettend leuke stad voor een stedentrip. Zo tref je in de stad veel fraaie musea, een heleboel street art, lekkere restaurants en leuke cafés om een lokaal biertje te proeven. En dan is de absolute highlight van Luik nog onbenoemd gebleven: de Montagne de Bueren, ook wel bekend als ‘de Trappen van Luik’. Via de 374 trappen loop je richting de resten van de oude Citadel van Luik. Eenmaal boven geniet je van een prachtig uitzicht. Bovendien ligt Luik in een heuvelrijk gebied, op de grens van de Ardennen. Een stedentrip naar Luik is dus prima te combineren met een lekkere wandeling of fietstocht door de natuur.

Romantisch genieten aan de Maas

Wil je er even romantisch op uit? Dan ben je in het bourgondische Maastricht aan het juiste adres! Struin over het gezellige Vrijthof, zoek een fijn terrasje op en trakteer jezelf op een heerlijke kop koffie of thee met een smakelijk stuk Limburgse vlaai. Maastricht zal je verrassen, want de stad barst van de bezienswaardigheden. Al wandelend door het centrum kom je langs vele historische panden en leuke winkels. Breng ook zeker een bezoek aan het Bonnefanten museum, de Onze Lieve Vrouwebasiliek en boekhandel Dominicanen. Laatstgenoemde zetelt sinds 2006 in de eeuwenoude Dominicanenkerk te Maastricht. Als je dan toch in Maastricht bent, dan is een sprookjesachtige wandeling langs de Maas, die dwars door de stad voert, een absolute must.

Struin door de oudste stad van Nederland

Nijmegen is de oudste stad van Nederland en staat bekend als een bruisende cultuurstad. Misschien ken je de stad vooral van de Nijmeegse Vierdaagse, maar de stad heeft nog veel meer in petto. Bij je bezoek aan Nijmegen is de energie voelbaar en proef je de gezelligheid van de vele terrassen en de hippe hotels. Ontdek de rijke historie van Nijmegen aan de hand van een stadswandeling. Bewonder de diverse bezienswaardigheden, zoals de Stevenskerk en bezoek het Nationaal Fietsmuseum Velorama of een van de andere musea. Sla ook een wandeling door het prachtige Kronenburgerpark niet over tijdens je bezoek aan Nijmegen. Hier ontsnap je even aan de stadse hectiek en kom je helemaal tot rust.

Cultuur snuiven in Aken

De historische stad Aken ligt zowat tegen de Belgische en Nederlandse grens aan en is daarmee een ideale bestemming voor een weekendje weg. Aken staat natuurlijk bekend om de Dom van Aken. Deze populaire bezienswaardigheid behoort tot de Unesco-Werelderfgoedlijst en ligt midden in het oude stadscentrum. Andere fraaie bezienswaardigheden zijn onder meer het historische stadhuis en de Elisenbrunnen, die dateren uit het classicisme. Bij de Carolus Thermen kom je helemaal tot rust en doe je hernieuwde energie. De baden hier zijn gevuld met het unieke thermaal water uit de thermen van Aken. Als je dan toch in de Duitse stad bent, proef dan zeker de Akense printen. Deze lokale specialiteit is heel erg populair.

Streekwijnen proeven aan de Rijn en de Moezel

Koblenz, de stad waar de Rijn en de Moezel elkaar omarmen. Voor een onvergetelijke reis door de Duitse geschiedenis en charme zit je hier goed. Dwaal door geplaveide straatjes die omringd worden door de middeleeuwse architectuur, bewonder imposante kastelen en ontdek de bruisende sfeer van Koblenz. Van het indrukwekkende fort Ehrenbreitstein tot de schilderachtige wijngaarden langs de Moezel, hier word je betoverd door de adembenemende landschappen maar ook door de vele bezienswaardigheden. Bezoek bijvoorbeeld het Deutsches Eck, dat is uitgegroeid tot hét symbool van Koblenz. Bovendien komen hier de Rijn en de Moezel samen. Tijdens je weekendje weg valt er veel te zien, maar kun je natuurlijk ook de streekwijnen proeven in het Weindorf.