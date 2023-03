De gezondheidsvoordelen van het spelen van games

Gezichtsvermogen verbeteren

"Je gaat pijn krijgen aan je ogen als je de hele dag naar dat scherm staart!" Als je elke dag games speelt of naar je telefoon kijkt, heb je deze woorden waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar het blijkt dat dit niet allemaal waar is! Een onderzoek uit 2009, uitgevoerd door een groep onderzoekers, stelde vast dat games je gezichtsvermogen daadwerkelijk kunnen helpen in plaats van het te beschadigen. Studieleider Daphne Bavelier stelde vast dat het spelen van actiegames een vaardigheid verhoogt die de contrastgevoeligheidsfunctie wordt genoemd. Met andere woorden, het is het vermogen van de hersenen om het verschil te zien tussen kleurveranderingen. Volgens Bavelier kan het spelen van actiegames na een oogoperatie of het krijgen van corrigerende lenzen zelfs helpen om je ogen sneller te laten genezen!