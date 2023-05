De Lijn en MIVB waarschuwen reizigers voor hinder op nationale actiedag

Bij De Lijn zal globaal genomen 55% van alle ritten gereden worden. Reizigers die zich met de voertuigen van De Lijn willen verplaatsen, krijgen de raad om na te kijken of hun rit wordt uitgevoerd op de website of op de routeplanner van De Lijn. Ritten die niet rijden, worden niet getoond.

De MIVB verwacht tijdens de nationale manifestatie in Brussel de hele dag zware verstoringen op haar net. Het aanbod zal de hele dag beperkt zijn. Daarnaast zullen tijdens de doortocht van de betoging in de hoofdstad bepaalde bovengrondse lijnen (bus en tram) hinder ondervinden. De MIVB raadt haar reizigers aan in de mate van het mogelijke voor hun verplaatsingen een alternatieve oplossing te zoeken. De MIVB zal in realtime informeren via de sociale media en op de schermen aan de haltes en in de stations.