De meest verloren spullen tijdens het seizoen van vergetelheid

Mercurius is in retrograde en volgens sommigen versterkt dat de vergetelheid. Dat was voor Uber de ideale reden om hun jaarlijkse lijst uit te brengen met vreemdste voorwerpen die hun wagens achterbleven.

Prachtige architectuur

Telefoons en camera's stonden het afgelopen jaar bovenaan de lijst van vergeten voorwerpen bij ritten in België.Het lijkt erop dat de schoonheid van de Belgische steden, met hun pittoreske straatjes en prachtige architectuur, zowel bezoekers als inwoners betovert, waardoor ze talloze foto’s maken en soms hun toestel per ongeluk achterlaten. Maar laten we eerlijk zijn, wie raakt niet gecharmeerd van de geplaveide straten van Brugge of de Grote Markt in Brussel?

Onderweg

De Belgen zijn altijd onderweg en zijn zich vaak nog aan het opmaken terwijl ze zich op de achterbank installeren. Zo staan juwelen en make-up in de top 10 van meest vergeten items na een ritje.

Walk of Shame

Vrijdagavondfeesten zijn altijd een groot succes, maar de rit naar huis op zaterdagochtend is soms een "walk of shame". In feite, de Belgen vergeten de meeste voorwerpen na een ritje via Uber op zaterdagochtend tussen 10 uur en 11 uur. Het lijkt erop dat ze nog niet helemaal wakker zijn en daarom hun telefoons, kleren en portefeuilles achterlaten in de auto.

Belgisch weer

Het koude en regenachtige weer is een gezamenlijke uitdaging voor de Belgen. Ze kleden zich warm aan voordat ze naar buiten gaan, maar zodra ze knus op de achterbank zitten, worden die extra lagen vaak afgegooid en vergeten. Daarom is het geen verrassing dat kleding na mobiele telefoons, het tweede meest vergeten voorwerp is.

Feestbeesten

Ten slotte: Belgen weten hoe ze moeten feesten, dat blijkt uit de champagne-emmer die ze na een ritje achterlaten. Op de nationale feestdag van België, 21 juli, zijn Belgen het meest vergeetachtig. Mogelijk hebben de festiviteiten sommige passagiers overweldigd en waren ze niet helemaal bij de les bij het verlaten van hun rit.