De perfecte Mix van prijs en prestaties: Refurbished smartphones

Refurbished is een bekende term in de IT-wereld, maar wordt ook steeds bekender bij de consument. Dit komt door de prijs en prestatie van refurbished smartphones, laptops en tablets. Vooral refurbished iPhones zijn erg aantrekkelijk.

De beste deals voor slimme kopers

Dat een refurbished smartphone populair is bij de consument is niet zo gek. Je kunt namelijk een refurbished iPhone altijd scoren voor een mooi prijsje. Een refurbished iPhone is namelijk vele malen goedkoper dan een nieuwe iPhone in de winkel. Door te kiezen voor een refurbished versie kun je kosten besparen, terwijl je kunt profiteren van hoogwaardige smartphone. Een refurbished iPhone is ook vergelijkbaar met een nieuwe iPhone in winkel. Beide zijn 100% functioneel. Allen kun je tientallen tot honderden euro’s besparen op jouw refurbished aankoop. Ben je dus geïnteresseerd in een betaalbare hoogwaardige iPhone die nog een aantal jaren wordt ondersteund door Apple? Dan is de iPhone 12 een goede iPhone voor jou.

Welke iPhone kopen 12 of 13

De iPhone 12 wordt ook wel eens vergeleken met zijn opvolger de iPhone 13. Het grootste verschil is toch wel de processor in beide iPhones. De iPhone 12 heeft een A14 Bionic chip, terwijl de iPhone 13 een A15 Bionic chip heeft. Dit maakt de iPhone 13 iets krachtiger en sneller. De camera van de iPhone 12 en iPhone 13 zijn vergelijkbaar, alleen heeft de iPhone 13 een verbeterde beeldstabilisatie en extra camerafuncties. Voor de rest zijn er geen grote verschillen in beide iPhones. Over het algemeen is de iPhone 12 iets goedkoper dan de iPhone 13. Dit maakt de iPhone 12 een betaalbare optie. Vergelijk beide modellen en overweeg welke het beste aansluit bij jouw behoefte.

Refurbished versus tweedehands