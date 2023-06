De perfecte schoenen tijdens een hittegolf

Slippers naar het strand

Heb je het geluk dat je tijdens de hittegolf niet moet werken, maar de zee en het strand kan opzoeken? Dan is een paar slippers voor dames - of heren - perfect voor een beach day. Het voordeel van slippers? Je kan ze aanhouden op het strand, want er blijft geen zand in zitten én je verbrandt je voeten niet aan het hete zand. Wie aan slippers denkt, denkt wellicht meteen aan plastic teenslippers, maar tegenwoordig zijn er heel diverse en mooie modelletjes op de markt. Met slippers van Jimmy Choo of Chloé straal je ongetwijfeld in een van de beach bars in Knokke. Mag het écht wat extravagant zijn? Ga dan voor de stripper heel van Coperni, waarbij de slipper in een nieuw jasje wordt gestoken door er een hak aan toe te voegen.