De psychologie achter BDSM

Heb je weleens een keer gehoord van BDSM? Dit is een afkorting die staat voor bondage, discipline, dominantie, onderdanigheid, sadisme en masochisme. De activiteiten in de slaapkamer worden vaak met fysieke sensaties geassocieerd. Bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende BDSM toys in de slaapkamer. Maar wist je dat ook psychologische aspecten een belangrijke rol spelen? We lichten het verder voor je toe met een aantal voordelen in dit artikel.