Design meubels worden alsmaar duurder maar tegelijk ook goedkoper

Alles wordt duurder. Dat heb je zelf ook al gemerkt. Boodschappen, energie, elektronica, … en ook meubels. Je nieuwe eetkamerstoelen of barkrukken zijn zo een stukje duurder dan een jaar geleden. Duurdere grondstoffen, weet je wel… Maar gelukkig is er ook goed nieuws.

Er komt steeds meer concurrentie op de markt, nieuwe meubelwinkels die starten of ketens die nieuwe filialen openen. Ook diegene die reeds jaren een gevestigde waarde zijn, investeren nu volop in de verkoop via het web. Het is die concurrentiestrijd dat zichtbaar zorgt voor een prijzenoorlog. De kortingen vliegen ons om de oren.

Waar de Leen Bakkers en IKEA’s van deze wereld al jaren meubels aanbieden aan scherpe prijzen, zijn er vandaag ook heel wat webshops bijgekomen die high end design meubels afficheren aan ongeziene kortingen. We spreken dan niet over 20 of 30 procent. Wel over 50, 60 en zelfs 70 procent. Op écht design meubilair.

Zo koop je een 5-zits hoekzetel voor €2799 i.p.v. €9764. Of een loveseat in velvet voor €369 i.p.v. €999. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. “Het is exact die zoektocht die ik wil vereenvoudigen.” zegt Mike Van Hemelrijck, oprichter van ZIT deals .

De grootste deals op één website verzameld

Vergelijken loont. Voor je energie- en telecom contract hoeft niemand daar nog van overtuigd te worden. Voor meubels ligt dit nog anders.

We zien dat, wanneer het gaat over het aankopen van nieuw meubilair, er vaak wordt teruggegrepen naar de lokale spelers. Meerdere eetkamerstoelen gaan vergelijken - in verschillende winkels - hoort daar vandaag nog te weinig bij. Zo loop je de écht goede deals mis.

ZIT deals verzamelt het aanbod van meer dan 30 webwinkels en selecteert de beste kortingen. Méér dan 2000 van de grootste deals op één plek.

“Je vindt er actuele promoties van o.a. Leen Bakker, La Redoute en Naduvi. Zonder van de ene website naar de andere te moeten gaan. Zonder jezelf te moeten afvragen of het niet goedkoper kan.”

De focus ligt op - je raadde het al - zitmeubels. Naast zetels, eetkamerstoelen en barkrukken, wordt ook het aanbod voor outdoor meubels steeds groter. Met de zomer in aantocht, de perfecte moment om een nieuwe loungeset of picknicktafel aan te schaffen. Met grote kortingen. Uiteraard.