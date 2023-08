Dit is waarom relaxen goed is voor je gezondheid

We weten het vandaag de dag allemaal. Regelmatig relaxen is enorm belangrijk. Niet alleen voel je je net even wat beter, maar het draagt ook nog eens voor een erg groot deel bij aan je gezondheid. Maar merk je dat regelmatig relaxen niet altijd even vanzelfsprekend is? Bijvoorbeeld omdat je een drukke baan hebt of fulltime zorgt voor de kids? Geen zorgen. In dit blog geven we een paar erg praktische tips waar je makkelijk mee aan de slag kunt gaan.

Het is de perfecte manier om de hectiek van het dagelijks leven even achter je te laten

Je hoort het vast en zeker regelmatig in je omgeving. Iedereen heeft het altijd druk met dagelijkse taken. En alhoewel het helemaal niet erg is om regelmatig in de weer te zijn, het blijft altijd erg belangrijk om te reflecteren of alles niet te hectisch wordt. Die ene verbouwing, de sociale verplichtingen, het huishouden en misschien tussendoor ook even sporten. We lijken drukker dan ooit te zijn. Door wat dagelijkse bezigheden over te slaan en te relaxen, bijvoorbeeld in een van alle soorten zetels van meubelzorg, merk je al veel beter dat je leven sneller in balans is.

Door iedere dag even te ontspannen, kan de stress aanzienlijk verminderen

Vandaag de dag vragen we erg veel van onszelf. En door te weinig te ontspannen, kan er langdurig stress optreden. Zowel het lichaam als de geest kunnen dan helemaal niet meer ontspannen. En dat heeft weer gevolgen voor de werking van je hersenen de fysieke gezondheid. Stress kan aanzienlijk worden verminderd door iedere dag even te ontspannen. En dat kan gelukkig op verschillende manieren en verschillende tijden. Hierdoor is er altijd wel een geschikte oplossing die haarfijn aansluit op je eigen levensstijl.

Je geniet even van quality time met jezelf en kunt de batterij snel opladen

Want door iedere dag even te relaxen, en door meer informatie over sta op zetels op te zoeken, geniet je ook van veel meer quality time met jezelf. Misschien kies je ervoor om iedere ochtend even te mediteren. In de lunchpauze maak je een heerlijke wandeling – met het zonnetje op je gezicht – in de buitenlucht. Of je kiest voor een lesje yoga bij de sportschool. Al met al merk je dat zowel lichaam als geest veel sneller met elkaar in balans zijn. En daar pluk je al meteen de vruchten van.

Je valt iedere avond beter in slaap en ontwaakt uitgerust

Want doordat je leven veel meer in balans is, kan het zomaar zo zijn dat je in de avond veel sneller en beter in slaap valt. Je ligt minder lang – of zelfs helemaal niet meer – te piekeren in bed. Deze gedachten heb je namelijk al beter op een rijtje kunnen zetten tijdens het relaxen. En merk je dat je uitgerust ontwaakt? Dan start je veel productiever aan de dag en merk je dat je net even wat meer gedaan krijgt.

Tip! Gebruik supplementen of kalmerende thee en pas je voeding aan