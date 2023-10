Dit zijn de Kinder- en Tienerwoorden van het Jaar

Meer Nederlandstalige inzendingen

Het is de eerste keer dat een Nederlandstalig woord Tienerwoord van het jaar wordt. Kinderen en jongeren stuurden dit jaar ook opvallend meer Nederlandse woorden in, klinkt het bij VRT. De omroep verwijst naar de populariteit van artiesten zoals Pommelien Thijs, Brihang en Camille die in het Nederlands zingen, als mogelijke oorzaak.

«Jongeren zijn het vandaag zo gewoon om in het Engels te lezen, te gamen en te chatten. Omdat ze die Engelse woorden zoveel gebruiken, verliezen die hun glans en kan er een soort tegenreactie ontstaan», verklaart Freek van de Velde, taalkundige van de KU Leuven. «Via YouTube en TikTok komen jongeren ook weer meer in contact met aanbod uit Nederland. Die invloed is er dus ook. ‘Heftig’ is typisch Nederlands.»