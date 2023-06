Doden na explosie tijdens rouwdienst in Afghaanse moskee

Vermoedelijk aanslag

De extreem-islamistische taliban veroverden in de zomer van 2021 opnieuw de controle over heel het Aziatische land. Ze profiteerden daarbij van de terugtrekking van de internationale, in hoofdzaak Amerikaanse, troepen uit het land. Ze reageerden nog niet officieel op de explosie in Faisabad. Maar volgens een foto waarop dpa een blik kon werpen, zou het om een aanslag gaan. Op het beeld zijn in bloed gedrenkte stukken kledij en brokstukken te zien op de grond. Een andere foto toont een grote rookwolk die zichtbaar is vanop straat.