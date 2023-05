Dodental na doortocht cycloon Mocha in Myanmar opgelopen tot minstens 145

De cycloon was zondag aan land gekomen tussen de kustplaatsen Cox’s Bazar in Bangladesh en Sittwe in Myanmar en haalde windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Vooral de westelijke deelstaat Rakhine is zwaar getroffen. Als gevolg van tientallen jaren van etnisch geweld leven in die staat momenteel honderdduizenden Rohingya in vluchtelingenkampen.