Duizenden mensen getuige van spectaculaire 'Manhattanhenge' in New York (met foto's)

De ‘Manhattanhenge’, ofwel de Manhattanzonnewende, vindt vier keer per jaar plaats. Een keer in de periode van de winterzonnewende (tussen 5 december en 8 januari), en een keer in de periode van de zomerzonnewende (tussen 28 mei en 13 juli), komt de zon op en onder op een perfecte lijn met de rechte straten van Manhattan, die van oost naar west lopen. Met de zonnewende wordt verwezen naar enerzijds de langste dag van het jaar (21 juni), en de kortste dag van het jaar (21 december). De –henge in Manhattanhenge verwijst dan weer naar Stonehenge, het mythische monument in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de zon tijdens de zonnewende eveneens perfect afgelijnd is met de steencirkels.