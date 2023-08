Een kredietverzekering kan veel stress voorkomen

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is een vorm van zakelijke verzekering die ondernemers beschermt tegen het risico van wanbetaling door hun klanten. Deze verzekering biedt een financiële dekking voor het geval dat klanten niet betalen vanwege insolventie of andere redenen die buiten jouw controle liggen. Met een kredietverzekering ben je in staat om je openstaande facturen te innen, zelfs als de klant in gebreke blijft.