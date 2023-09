Eenvoudig hoger scoren in de zoekresultaten van Google? Dat doe je zo

Graag hoger scoren met je webpagina in de zoekresultaten van Google? Misschien weet je absoluut niet hoe hieraan te beginnen. Het klinkt dan ook als een moeilijk gegeven, maar dat hoeft het niet te zijn. Er zijn namelijk enkele eenvoudige aanpassingen die je kan uitvoeren om je positie te verbeteren. Benieuwd naar welke dit zijn? Hier vind je er alvast enkele.

Schrijf kwalitatieve inhoud

Schrijf niet zomaar om iets te schrijven, maar vertel inhoud die relevant is voor je doelgroep. Met andere woorden is de kwaliteit van je tekst dus enorm belangrijk. Is deze aan de lage kant? Dan biedt je webpagina wellicht niet het gewenste antwoord op de vraag van de gebruiker, en dat zal ook snel opgemerkt worden door Google.

Gebruik koppen en subkoppen

Wil je hoger scoren in de zoekresultaten? Dan is het belangrijk dat Google snapt waar je tekst over gaat. Je kan de zoekmachine een handje helpen door je content te structureren, en dat is waarom duidelijke titels en tussentitels van belang zijn. Bovendien zijn ze simpelweg ook aangenamer voor de lezer. Laat eventueel je tekst schrijven door iemand met een uitgebreide kennis over seo in Antwerpen .

Kies voor een responsive webdesign

Houd er ten derde rekening mee dat consumenten tegenwoordig altijd ‘mobile-first’ denken. Dat wil zeggen dat de kans groter is dat ze je website openen op hun smartphone in plaats van op hun PC. Om die reden besteed je best voldoende aandacht aan een responsive webdesign, dat zich aanpast aan de verschillende toestellen van gebruikers. En het allerbelangrijkst: Google beloont de inspanning met een hogere ranking.

Biedt een beveiligde website

Verder is het van belang dat bezoekers veilig kunnen surfen en daarom geeft Google de voorkeur aan beveiligde websites. Die creëer je door een SSL-certificaat te installeren en zo een kwaliteitsvolle verbinding te garanderen.

Blijf actueel

Denk er aan je content zo veel mogelijk up-to-date te houden. Zo blijf je actueel en relevant voor je doelgroep, maar ook voor Google. Omdat je zo wellicht meer tegemoet komt aan het perfecte zoekresultaat, heb je ook meer kans om hoger gerankt te worden.

Doe aan linkbuilding