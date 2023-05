Eerste lentedag valt voor het eerst sinds 2016 pas in mei

Het KMI heeft donderdag 20,2 graden Celsius gemeten. Omdat de kaap van 20 graden is overschreden, is er voor het eerst dit jaar sprake van een lentedag.

Dat is laat, want vorig jaar was die er bijvoorbeeld al op 12 april. De vorige keer dat die kaap pas in de maand mei werd overschreden, was in 2016 op 6 mei.