Europese primeur voor Zoo Antwerpen

De Zoo introduceerde nog niet lang geleden enkele stekelleguanen in een gemengd verblijf van het Reptielengebouw, en tot enige verbazing van de verzorgers heeft dat nu al tot een succesvolle paring geleid. Een opvallend kenmerk van de soort is trouwens dat ze eierlevendbarend is: de eieren waarin de jongen zitten worden al in het lichaam van de moeder uitgebroed, en de diertjes komen vervolgens dus reeds ‘levend’ ter wereld.