Ex-agent veroordeeld tot 4 jaar en 9 maanden cel voor rol bij dood George Floyd

Tou Thao, de voormalige politieagent uit de Amerikaanse stad Minneapolis die omstanders op afstand hield tijdens de fatale arrestatie van George Floyd in mei 2020, is maandag veroordeeld tot 4 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan doodslag. Met deze veroordeling komt een eind aan de processen tegen de vier betrokken agenten in de zaak-George Floyd, zo bericht CNN.

Thao (links op de foto) en zijn toenmalige collega’s Derek Chauvin, Thomas Lane en J. Alexander Kueng werden ontslagen en gearresteerd voor hun acties – of het gebrek daaraan – toen Chauvin in mei 2020 zijn knie meer dan negen minuten lang in de nek en rug van Floyd drukte, een 46-jarige zwarte man die geboeid op zijn buik lag.

Tijdens de arrestatie hield Lane de benen van Floyd vast, Kueng hield de romp van Floyd vast en Thao stond vlakbij en hield een menigte verontruste omstanders tegen, waaronder een man – een brandweerman die toen geen dienst had – die hulp probeerde te bieden. Zelfs toen Floyd om lucht smeekte en om zijn moeder, maakte Thao spottende verwijzingen naar het veronderstelde drugsgebruik van Floyd en weerhield hij de groep omstanders ervan hulp te bieden.

Uiteindelijk bezweek Floyd, waarna wereldwijde verontwaardiging ontstond. Black Lives Matter, een internationale beweging tegen anti-zwart racisme, ontstaan in de Verenigde Staten als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, nam het voortouw in het massaprotest en kwam wereldwijd onder de aandacht.

Thao werd in mei schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan tweedegraads doodslag en krijgt daar nu 4 jaar en 9 maanden cel voor. Doodslag in de tweede graad houdt in de Verenigde Staten onder meer een veronachtzaming van het leven in, een schuldig verzuim met de dood tot gevolg.

Religieuze preek

Thao lichtte zijn rol in de dood van Floyd kort toe in een verklaring voorafgaand aan zijn veroordeling in een gerechtsgebouw in Minnesota. «Uiteraard was het die dag niet mijn intentie om kwaad te doen, of om iemand pijn te doen. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik deed mijn uiterste best om goed te doen», zei hij. «Het resultaat heb ik niet gewild.» Hij sprak vervolgens ongeveer 20 minuten over hoe hij het christendom herontdekte na de dood van Floyd en hield een religieuze preek voor de rechtbank.

Rechter Peter A. Cahill was niet onder de indruk: «Meneer Thao, om heel eerlijk te zijn: na drie jaar van reflectie, hoopte ik op een beetje meer berouw, spijt, erkenning van enige verantwoordelijkheid en minder gepreek», zei hij. «Het volstaat te zeggen dat ik denk dat uw schuld minder groot is dan die van Mr. Chauvin, maar veel groter dan die van Mr. Kueng en Mr. Lane. Als ervaren hogere officier verkeerde u in de beste positie om George Floyd te redden.»

Thao bleef onbewogen tijdens het aanhoren van het vonnis. Toen hem werd gevraagd of hij nog vragen had, antwoordde hij: «Nee, God zegene u meneer.»

Alle betrokken agenten veroordeeld

De veroordeling markeert het einde van een reeks staats- en federale rechtszaken voor de vier voormalige agenten die betrokken waren bij de dood van Floyd. Alle voormalige agenten zijn in de jaren daarna veroordeeld voor misdaden.

Thao zit al een straf van 3,5 jaar uit voor zijn veroordeling in februari 2022 voor het schenden van Floyds burgerrechten tijdens de arrestatie. Hij werd afgelopen juli veroordeeld in de federale zaak. Hij zal zijn straf in de staat gelijktijdig uitzitten met zijn federale straf.

Chauvin werd schuldig bevonden aan onopzettelijke moord in de tweede graad, moord in de derde graad en doodslag in de tweede graad in de staatsrechtbank en werd in juni 2021 veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf. In de federale rechtbank pleitte hij schuldig aan het beroven van Floyd van zijn rechten en een ongerelateerde schending van burgerrechten en werd veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. Hij zit de straffen gelijktijdig uit.

Lane, Kueng en Thao werden in de federale rechtbank schuldig bevonden aan het schenden van Floyds burgerrechten en aan het niet ingrijpen om Chauvin te stoppen. Kueng en Lane pleitten schuldig aan medeplichtigheid aan tweedegraads doodslag en werden veroordeeld tot respectievelijk 3,5 jaar en 3 jaar gevangenisstraf.

