Gamen kan sociale verbinding creëren: «Videogames zijn veel meer dan tijdverdrijf»

«Videogames zijn veel meer dan een asociaal tijdverdrijf of een bron van blind genot», vertelt Daneels. De onderzoeker stelt dat games net kunnen bijdragen tot een bevredigend leven. «Het was Aristoteles die begon met de zoektocht naar een ’goed leven’ en zelfontplooiing. Gamen kan ook een diepere, betekenisvolle ervaring oproepen.»

Hartverwarmende momenten

«Wat telkens terugkwam in de diepte-interviews is hoe jongeren diepere ervaringen ondervinden wanneer ze het gevoel hadden sociaal verbonden te zijn met hun medespelers», weet de onderzoeker. «Hartverwarmende of bedroevende momenten in een game dragen bij tot een diepe beleving.»