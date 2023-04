Gezondheidstoestand van Berlusconi verbetert langzaam

«Het klinische beeld van Silvio Berlusconi lijkt langzaam maar geleidelijk te beteren. De zorg wordt voortgezet», zeiden de professoren Alberto Zangrillo en Fabio Ciceri in een mededeling die door het San Raffaeleziekenhuis werd verspreid, een prestigieuze instelling in de periferie van Milaan.

Leukemie

Berlusconi, die de jongste jaren meermaals in het ziekenhuis lag, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier. Hij is nog steeds een van de rijkste mensen van Italië, met een fortuin dat door Forbes op 6,4 miljard euro wordt geschat. In september werd hij tot senator verkozen en zijn partij Forza Italia maakt deel uit van de coalitie onder leiding van Giorgia Meloni.