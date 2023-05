Goudkopleeuwaapje geboren in Zoo Planckendael

In Zoo Planckendael is op 1 mei een goudkopleeuwaapje geboren. Het geslacht van het jong is nog niet bekend, maar het diertje doet het volgens de verzorgers goed. De geboorte is belangrijk voor het voortbestaan van de soort, stelt het Mechelse dierenpark.

Vorig jaar beviel moeder Matty al van de tweeling Xanto en Xanti, nu komt er dus al een broertje of zusje bij. Goudkopleeuwaapjes krijgen trouwens meestal tweelingen, dus het is volgens Zoo Planckendael eigenlijk opmerkelijk dat er nu slechts één diertje is geboren. Het jong is al bij de rest van de familie te zien in het verblijf in continent Amerika van Zoo Planckendael.

Bedreigd

Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael zijn samen stamboekhouder van het goudkopleeuwaapje, dat bedreigd wordt in het wild. Het komt alleen voor in het Atlantisch kustregenwoud in het Braziliaanse Bahia, en daar verdwijnt zijn habitat door houtkap, veeteelt en landbouw.

Reservepopulatie

Het kweekprogramma in dierentuinen is bedoeld om een reservepopulatie in stand te houden. Wetenschappers van Zoo Planckendael en Zoo Antwerpen zetten zich met het conservatieproject BioBrasil trouwens ook ter plaatse in voor de soort. Ze trachten er een compromis te vinden tussen biodiversiteitsbehoud en economische rentabiliteit.