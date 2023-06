Handige reistips voor binnen Europa

Toch zijn er een aantal handige tips die we graag met je willen delen. Zo kun je je voorstellen dat het er in Spanje anders aan toegaat, dan wanneer je afreist naar het Noorden van Europa zoals naar IJsland of Scandinavië.

Europa kent tal van landen die prachtig zijn voor zowel een heuse vakantie, als een kort stedentripje. Of je nu houdt van het strand of liever wat cultuur opsnuift, het kan er allemaal.

Om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten en niet bang hoeft te zijn dat er iets misgaat tijdens de reis of het verblijf, hebben we een aantal praktische, maar vooral handige tips voor iemand die nog niet vaak gereisd heeft.

Plannen van je reis

Welk land je ook kiest, allemaal hebben ze één ding met elkaar gemeen en dat is dat er ontzettend veel te beleven is. En dat zorgt soms voor extreem lange wachtrijen. In de drukste steden is dit nog meer het geval. Denk dan aan Barcelona, Parijs, Sevilla, …

Een aantal handige tips voor Parijs zijn onder andere de bekende skip-the-line tickets om wachtrijen te vermijden. Dit heeft als voordeel dat je veel sneller alles kunt zien, waardoor je eigenlijk veel meer waar voor je geld krijgt. Je kunt je wel voorstellen dat het niet prettig is om twee uur te moeten wachten voordat je eindelijk de Eiffeltoren kunt beklimmen.

Door je vooraf te verdiepen in dit soort zaken, zul je merken dat je vakantie niet alleen een stuk relaxter is, maar je er ook het maximale uit weet te halen.

Houd rekening met de cultuur en gewoontes

Net als dat we in Nederland verschillende gewoontes hebben, geldt dit ook voor andere Europese landen. Nu hoef je je echt niet tot in detail te verdiepen in de lokale gewoontes, maar is het wel handig dat je bepaalde basisgewoontes kent.

Zo zijn belangrijke tips voor IJsland dat de IJslanders echte koffiedrinkers zijn en net als veel andere landen enorm bezig is met duurzaamheid.

Kijken we naar de gewoontes van andere landen om ons heen zoals Duitsland, dan zijn ze hier ontzettend van de regels en met name veiligheid in het verkeer

Verdiep je dus een klein beetje in de gewoontes van het land waar je naartoe gaat, zodat je die vervolgens ook weet te respecteren. Of gewoon snapt!

Houd rekening met het weer

Europa kent, zoals je wellicht ook wel weet, tal van mooie steden, die geschikt zijn voor zowel de echte zonaanbidder, als degene die houdt van een wat meer actievere vakantie.

Zo lenen steden zoals Barcelona, Valencia, Rome en Milaan zich bij uitstek voor zowel een actieve stedentrip, als een rustig verblijf om even helemaal tot rust te komen

Het is een heel verschil of je in april naar het zuiden van Spanje gaat of kiest voor een weekendje naar Denemarken. Afhankelijk van de bestemming en dus ook de temperatuur, kun je bepalen welke kleding je meeneemt en of je bepaalde activiteiten wilt doen of deze liever schrapt.

Tot slot