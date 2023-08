‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ blijft ook na corona bezoekers trekken: «Veel mensen blijven kampen met mentale problemen»

De website werd in mei 2018 gelanceerd en is vooral gericht naar ouders wiens kind denkt aan zelfdoding. Op de site vinden mensen informatie over het herkennen van signalen van gedachten over zelfdoding bij anderen. Er wordt onder meer ingegaan op hoe hierover te praten in het gezin, er worden oefeningen aangeboden in opvoedingsondersteuning en er zijn getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie. Ook hulpverleners kunnen, ter ondersteuning van de ouders, de website gebruiken.