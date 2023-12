Hoe duurzaam en energiezuinig zijn trapliften?

Onze woning moet een omgeving zijn waarin we ons veilig en goed voelen. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is natuurlijk dat de woning toegankelijk is en is aangepast aan onze behoeften. Bij mensen die een dagje ouder worden, of die om een andere reden minder mobiel zijn, zoals vanwege een handicap of dementie, betekent dit vaak dat er aanpassingen nodig zijn aan de woning. In een huis met meerdere verdiepingen kan dat bijvoorbeeld de installatie zijn van een traplift. Maar hoe maak je de juiste keuze? Hoe zit het met het elektriciteitsverbruik en bestaan er energiezuinige trapliften?

Voor de groeiende groep ouderen in onze maatschappij is het belangrijk om op tijd de zorg- en hulpbehoeften vast te stellen en gepaste maatregelen te nemen. Door tijdig de juiste zorg en hulp in te zetten, kunnen familieleden en zorgverleners hen een comfortabele omgeving bieden in combinatie met de nodige ondersteuning. Veel senioren vinden het immers belangrijk om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, ook als dat wil zeggen dat hun woning moet worden aangepast om ze toegankelijker te maken.

Wat is een traplift?

Een traplift is een lift die aan de trapleuning wordt bevestigd en die is ontworpen om de gebruiker op en neer te bewegen over één of meerdere verdiepingen. Er bestaan twee basistypes: trapliften voor een rechte trap en voor een trap met bochten. Omdat het ontwerp van dat laatste type complexer is, zijn deze gemiddeld ook vaak duizenden euro’s duurder.

De prijs van een traplift wordt in elk geval grotendeels bepaald door de lengte en het aantal verdiepingen die de lift moet overbruggen. Andere factoren die een rol spelen in de prijs zijn de accessoires, zoals het type stoel (verstelbaar en wendbaar of juist niet), eventuele armleuningen, een voetsteun, afstandsbediening enz.

Een andere belangrijke factor die mee de prijs zal bepalen, is de aanwezigheid van een batterij. Trapliften die enkel door het stroomnet worden aangedreven zijn goedkoper, maar ze houden een risico in dat de lift komt vast te zitten bij een elektriciteitspanne. Dat risico valt weg bij een lift die ook op een batterij werkt.

Hoe kies je het juiste model?

Om de juiste keuze te maken voor je eigen woning of die van een familielid, is het belangrijk om goed advies in te winnen. Daarvoor kun je in Vlaanderen onder andere terecht bij een zogenaamde toegankelijkheidsadviseur. Die bekijkt samen met de bewoner(s) de indeling van de woning en de technische aspecten, om zo de beste opties te kunnen voorstellen. Een andere mogelijkheid om onafhankelijk advies in te winnen is het raadplegen van een ergotherapeut.

In de volgende stap ga je dan op zoek naar een aanbieder van verschillende modellen trapliften . Een professionele en betrouwbare aanbieder zal steeds voorstellen om eerst een adviseur bij je thuis te laten langskomen. Zo kan de adviseur de nodige metingen doen, de technische mogelijkheden bekijken en de wensen en behoeften bespreken met de toekomstige trapliftgebruikers.

Wat is het stroomverbruik van een traplift?

Veel mensen denken dat een traplift hun elektriciteitsfactuur aanzienlijk gaat verhogen. Dat baseren ze waarschijnlijk op het feit dat gewone liften erom bekend staan dat ze heel veel elektriciteit verbruiken. De werking van een traplift is echter compleet anders, en ook het stroomverbruik is veel lager.



Uit onderzoek van trapliftproducent TK Home Solutions blijkt dat een moderne energiezuinige traplift slechts heel weinig stroom verbruikt. Zelf spreekt de fabrikant over een verbruik van nog geen 10 euro per jaar, op basis van gemiddeld 5 ritjes naar boven en terug. Dit kan natuurlijk verschillen afhankelijk van de lengte die de lift moet overbruggen en het aantal bochten.

De website Duurzaamheidskompas heeft uitgerekend hoeveel kWh een standaard traplift op een trap met bochten verbruikt. Bij een gemiddelde van vijf ritjes per dag in combinatie met het verbruik in stand-by komt dit neer op ongeveer 45 kWh. In vergelijking met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin, zo’n 3000 kWh, is dit dus heel weinig.