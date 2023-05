Infrabel maakt «bommenspoor» onschadelijk

80 jaar later

«Eerdere werken aan dat stukje spoor beperkten zich tot het vernieuwen van de spoorstaven om de ondergrond niet te veel te manipuleren. Maar nu, tachtig jaar na de ontploffing van de munitietrein, moeten ook de dwarsliggers en kiezelstenen van het ’Bommenspoor’ over een afstand van zowat 150 meter vernieuwd worden», zegt Infrabel-woordvoerster Britt Monten.

Om het zekere voor het onzekere te nemen schakelde Infrabel een gespecialiseerde explosievenfirma in om de nog resterende oude oorlogsmunitie onder het spoor eerst te laten verwijderen. Het spoor werd woensdagnacht buiten dienst gezet, waarna specialisten van Infrabel de sporen, dwarsliggers en kiezelstenen verwijderden.

Ontmijningsdienst ingeschakeld

«Daarna werd met detectoren de grond gescand. Laag per laag werd voorzichtig afgegraven tot een diepte van 60 centimeter onder de sporen. Wanneer men munitie vond, werd de ontmijningsdienst DOVO verwittigd. In totaal werden twee obussen en een tiental uitgebrande hulzen gevonden en onschadelijk gemaakt. Tijdens de sanering was de toegang tot de site strikt beperkt», zegt Britt Monten.