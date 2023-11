Installateurs steeds vaker zelfstandig ondernemers

Je ziet het steeds vaker: jonge vaklieden die ervoor kiezen om een eigen bedrijf te beginnen. Waar men vroeger veelal koos voor de zekerheid van een vast inkomen in loondienst, durven nu steeds meer mensen de sprong in het diepe te wagen en voor zichzelf te beginnen. De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn daar gunstig voor. Intussen zitten de gerenommeerde installateurs te springen om personeel. Een samenwerking tussen beide partijen ligt dan voor de hand.

Zonnepanelen monteren

Een sector waar in de komende jaren volop geld te verdienen valt, is die van de zonne-energie. Je moet echt verstand van zaken hebben om zonnepanelen te vakkundig te kunnen monteren en daarom laat vrijwel iedereen dat werk aan vaklieden over. Natuurlijk kun je als particulier wel zelf een zonnepanelenmontageframe aanschaffen, maar het aanbrengen van zo’n constructie op het dak is een precies karwei dat bovendien niet van gevaren ontbloot is. Bovendien kan het deel uitmaken van de polisvoorwaarden van je verzekering dat je zoiets alleen door een erkend installateur mag laten verzorgen.

De juiste aankoop

Overigens kun je ook de aankoop van de losse onderdelen beter aan de experts overlaten. Je hebt namelijk voor het bevestigen van zonnepanelen montagemateriaal nodig dat past bij het type dak. Als leek heb je hier veelal geen weet van. Het monteren van zonnepanelen op een schuin dat is bijvoorbeeld heel anders dan wanneer je met een plat dak te maken hebt. En voor een dak dat bedekt is met golfplaten is het weer een ander verhaal.

Het ondernemerschap

Waar veel ZZP’ers zich echter op verkijken, is wat er allemaal komt kijken bij het ondernemerschap. Je kunt heel goed zijn in je vak als installateur, maar daarmee ben je er nog niet. Je zult een gedegen boekhouding moeten voeren en je moet een marketingstrategie bedenken om jezelf goed in de markt te kunnen zetten. Immers, waarom zou een klant juist voor jouw bedrijf kiezen, als er nog vijf andere mogelijkheden zijn? Dit zijn wel zaken waar je als beginnend ondernemer goed over moet nadenken.

Taken uitbesteden