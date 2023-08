Intuïtief eten: zo leer je de signalen van je lichaam kennen

Je rolt constant van het ene dieet naar het andere. Je gewicht schommelt enorm en je zit niet lekker in je vel. De ene dag eet je ongelooflijk veel, terwijl het je de andere dag nauwelijks lukt om wat te eten. Herken je dit? En merk je dat deze schommelingen je niet goed doen? Dan is het goed om alle diëten overboord te gooien en echt te luisteren naar je lichaam.

Steeds meer diëtisten zweren erbij: intuïtief eten. Hierbij gaat men uit van het principe dat je lichaam zelf kan aangeven wanneer het voeding nodig heeft en wanneer je genoeg hebt gehad. Als je dit op de juiste manier aanpakt, hoef je geen calorieën meer te tellen om op gewicht te blijven. Je lichaam vertelt je wat je nodig hebt. Zo kan je nooit te veel of te weinig eten.

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste mensen zijn het gewend om de signalen van hun lichaam te negeren of weten niet hoe ze hier naar moeten luisteren. Dit maakt dat we ons lichaam vaak te veel of juist te weinig voeding geven. Door te luisteren naar de signalen van ons lichaam, kunnen we een gezonde relatie met voeding opbouwen en is diëten niet meer nodig. Maar hoe pak je dit precies aan?

Gezonde relatie met eten

Sommige mensen zijn voeding als de boosdoener gaan zien. Ze hebben een ongezonde relatie met eten opgebouwd en beschouwen veel producten als ‘ongezond’. Besef echter goed dat al het eten er is om te voeden. Natuurlijk kan je niet de hele dag op chocolade leven en hoef je ook niet elke dag voor de gezonde maaltijden uit het factor weekmenu te kiezen, maar uiteindelijk bestaat er geen goed of slecht voedsel. Het draait allemaal om balans. Door intuïtief te eten, ben je in staat om zelf de juiste balans te vinden.

Om te beginnen moet je dus eerst alle aangeleerde eetregels loslaten. Je mag alles eten. Want wat gebeurt er als je iets niet mag eten? Dan wordt het alleen maar aantrekkelijker en is de kans groot dat je er juist enorm veel van eet of dit stiekem gaat doen. Als je dit allemaal loslaat, zorgt dit ervoor dat je juist minder behoefte aan bepaalde producten hebt en dit meer los kunt laten.

Leer de signalen van je lichaam kennen

Je lichaam kan heel goed aangeven wanneer het tijd is voor eten en wanneer deze genoeg heeft gehad. Helaas zijn we deze signalen een beetje gaan verwaarlozen. Tijd om ze weer terug te vinden. Probeer op te merken welke signalen je lichaam stuurt en reageer hier direct op. Het doel is om te eten zodra de eerste hongersignalen starten en bij de eerste signalen van verzadiging direct te stoppen. Hoe meer je hier op let, hoe makkelijker het zal worden.