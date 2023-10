Investeren in cyclische aandelen tijdens de winter: Deze 4 activabewegingen zijn historisch bewezen toppresteerders aan het einde van het jaar

Winter brengt niet alleen koude temperaturen en vakantiegeest met zich mee, maar het kan ook kansen bieden voor slimme beleggers. In dit artikel gaan we kijken naar vier verschillende aandelen die historisch gezien meer kans hebben om te presteren tijdens de wintermaanden. De vraag die we beantwoorden is of het de moeite waard is voor beleggers om ze op te nemen in hun portefeuilles voordat het jaar ten einde loopt.

Het belang van cyclische aandelen

Voordat we dieper ingaan op de specifieke aandelen, laten we eens kijken naar waarom cyclische aandelen belangrijk kunnen zijn voor beleggers. Cyclische aandelen zijn sterk verbonden met de economische cyclus. Ze presteren meestal goed wanneer de economie groeit en minder goed tijdens economische dalingen. De winter kan een interessante tijd zijn om in cyclische aandelen te investeren, omdat deze periode vaak samenvalt met het einde van het fiscale jaar en beleggers op zoek zijn naar mogelijkheden om hun portefeuilles te optimaliseren.

Laten we nu kijken naar de vier aandelen die historisch gezien goede prestaties hebben geleverd tijdens de wintermaanden bij de beste broker .

Wintersportuitrusting bedrijven

Het zal je niet verbazen dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in wintersportuitrusting en -kleding vaak floreren tijdens de wintermaanden. Mensen over de hele wereld trekken de bergen in om te skiën, snowboarden en andere winterse activiteiten te ondernemen. Dit creëert een vraag naar kleding, uitrusting en accessoires die specifiek zijn ontworpen voor koude weersomstandigheden.

Enkele bekende namen in deze sector zijn Burton Snowboards, The North Face en Columbia Sportswear. Het is belangrijk om te onthouden dat de prestaties van deze bedrijven sterk kunnen worden beïnvloed door de weersomstandigheden en de sneeuwval in populaire skigebieden.

Maxim Manturov, Hoofd van Investment Research bij Freedom Finance Europe , zegt dat: "Historisch gezien is er geen consistente en betrouwbare trend die suggereert dat bepaalde aandelen of sectoren consequent beter presteren dan de markten tijdens de wintermaanden. Het idee van seizoensinvloeden op de aandelenmarkt, waarbij bepaalde sectoren of aandelen beter presteren op bepaalde momenten van het jaar, is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hoewel sommige sectoren mogelijk meer activiteit ervaren als gevolg van seizoensgebonden factoren (bijv. de detailhandel tijdens het vakantieseizoen), is dit geen betrouwbare strategie voor korte termijn winst.

De prestaties van de markt worden beïnvloed door een breed scala aan factoren, waaronder economische gegevens, bedrijfswinsten, geopolitieke gebeurtenissen, het beleid van centrale banken en het algemene sentiment van beleggers. Hoewel er jaren kunnen zijn waarin sommige sectoren het goed doen tijdens de wintermaanden, is dit patroon niet consistent genoeg om te vertrouwen als een kernstrategie voor investeringen.

Het is belangrijk om te onthouden dat proberen de markttiming te berekenen op basis van seizoensinvloeden of korte termijn trends riskant kan zijn. De aandelenmarkt kan volatiel zijn en proberen korte termijn bewegingen te voorspellen kan vaak leiden tot verliezen in plaats van winsten. In plaats daarvan richten veel succesvolle beleggers zich op langetermijnstrategieën die rekening houden met de fundamentele aspecten van de bedrijven waarin ze investeren."

Energiesector

De energiesector is een andere interessante sector om in de gaten te houden tijdens de winter . De vraag naar energie stijgt doorgaans als gevolg van de behoefte aan verwarming in huizen en bedrijven. Dit kan leiden tot een toename van de prijzen van energieaandelen.

Olie- en gasbedrijven, evenals bedrijven die elektriciteit en verwarmingsbrandstoffen leveren, kunnen profiteren van deze seizoensgebonden vraag. Investeerders moeten echter ook rekening houden met andere factoren die de energiemarkt beïnvloeden, zoals geopolitieke gebeurtenissen en marktschommelingen.

Consumentengoederen

De feestdagen in de winter zorgen voor een piek in de detailhandelsverkoop. Dit biedt kansen voor bedrijven die consumentengoederen aanbieden, zoals speelgoed, elektronica, kleding en sieraden. Beleggers kunnen overwegen om aandelen te overwegen van bekende detailhandelsbedrijven die tijdens de feestdagen vaak profiteren van een toename van de verkoop.

Bedrijven zoals Amazon, Walmart en Target hebben in voorgaande jaren sterke prestaties laten zien tijdens het einde van het jaar. Het is echter belangrijk op te merken dat de concurrentie in deze sector hevig kan zijn, en het succes van individuele bedrijven kan variëren.

Technologiebedrijven

Technologie blijft een drijvende kracht achter de moderne samenleving, ongeacht het seizoen. Toch zijn er technologiebedrijven die tijdens de wintermaanden historisch gezien goed hebben gepresteerd. Dit kan te maken hebben met de introductie van nieuwe producten en gadgets die populair zijn als cadeaus tijdens de feestdagen.

Grote technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en Alphabet hebben vaak positieve trends laten zien aan het einde van het jaar. Investeerders moeten echter rekening houden met de algemene gezondheid van de technologiesector en specifieke ontwikkelingen in deze bedrijven.

Cyclische aandelen

Het opbouwen van investeringen aan cyclische aandelen tijdens de wintermaanden kan een strategische zet zijn voor beleggers die willen profiteren van seizoensgebonden trends. De vier hier genoemde sectoren bieden verschillende mogelijkheden, maar het is belangrijk om altijd grondig onderzoek te doen voordat je investeert.

Houd er rekening mee dat het verleden geen garantie biedt voor toekomstige prestaties, en dat marktomstandigheden altijd kunnen veranderen. Het is verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je belangrijke investeringsbeslissingen neemt. Als je overweegt om deze aandelen aan je portefeuille toe te voegen, zorg er dan voor dat ze passen bij je langetermijndoelen en risicotolerantie.