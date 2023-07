De inzet van flyers blijkt nog altijd effectief, mits deze op de juiste manier worden gebruikt. Hierbij is onder andere de integratie in een breder marketingplan van groot belang. Ondanks de sterke groei van digitale marketingkanalen kan de onderscheiding met een fysieke flyer juist zorgen dat je als bedrijf, vereniging of evenement opvalt tussen te massa. Wat maakt het dat de flyer nog altijd een effectief promotiemiddel is?

Flyers zorgen voor tastbare interactie

De tastbare interactie met een bedrukte flyer zorgt in vele gevallen voor een blijvende indruk. Mensen kunnen ze vasthouden, lezen en ook direct een reactie geven wanneer deze persoonlijk wordt overhandigd. Dit zorgt vaak voor een blijvende indruk, waardoor er direct een verbinding ontstaat tussen bedrijven en potentiële klanten.

Doordat men een flyer fysiek kan vasthouden vergroot dit de kans dat de boodschap daadwerkelijk gelezen en onthouden wordt. Zeker wanneer je dit vergelijkt met de snelle omlooptijd van digitale reclame, zorgt de tastbare interactie van flyers voor een effectieve manier om jouw boodschap over te brengen.

Gericht bereik van jouw doelgroep

Doordat je zelf veel controle hebt over het verspreiden van flyers, heb je ook veel invloed om jouw doelgroep gericht te bereiken. Zoek uit wie jouw doelgroep is en waar deze zich bevindt. Naar welke evenementen gaan zij, weet je in welke buurten ze wonen of bij welke bedrijven jouw doelgroep werkt? Zorg dan dat je hier ook bent om jouw doelgroep te bereiken.

Door juist op deze plekken jouw flyers te verspreiden heb je een grote kans dat deze ook worden gezien door de mensen die ook daadwerkelijk interesse hebben in jouw boodschap. Dit gerichte bereik vergroot direct de tastbare interactie waar we het hierboven over hadden.

Effectieve combinatie met digitale promotie

Door de tastbare en persoonlijke benadering zijn flyers een complementair promotiemiddel aan de rest van jouw marketinginspanningen. Zeker wanneer je dit combineert met digitale middelen zijn flyers een mooie tastbare aanvulling. De persoonlijke benadering van deze promotie kan helpen om jouw boodschap op net een andere manier over te brengen of een breder publiek te bereiken. Zo kan de combinatie van flyers, e-mailmarketing, online advertenties en/of promotie via sociale media een mooie cross-channel marketingstrategie zijn!

Hoe meet je de effectiviteit van flyers?

Het lastige aan offline promotie met flyers is de meetbaarheid van het effect. Toch zijn er verschillende manieren om de resultaten te meten! Promoot bijvoorbeeld een speciale kortingscode via de flyer. Dan kan je direct achterhalen hoeveel bestellingen dit heeft opgeleverd. Ook kun je er een unieke URL op plakken, bijvoorbeeld door een QR code. Zo kun je ook makkelijk bijhouden hoeveel mensen reageren naar aanleiding van de flyer.