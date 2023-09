Iran: draconische straffen voor vrouwen die hoofddoekregels niet naleven

De hervorming van de bestaande wet, die door het parlement werd goedgekeurd voor een periode van drie jaar, voorziet in strengere straffen voor ongehoorzaamheid aan islamitische kledingvoorschriften. In extreme gevallen kunnen celstraffen tot vijftien jaar en boetes van ruim 5.000 euro worden opgelegd. Buitenlandse vrouwen kunnen het land worden uitgezet. Ook wie op sociale media «naaktheid promoot» of «spot met de hijab» zal streng worden bestraft.

Bekende Iraniërs

De regering had het controversiële wetsvoorstel een maand geleden al doorgedrukt en het werd toen al goedgekeurd in een parlementaire commissie. Nu is het voorstel dus ook plenair aangenomen. In een laatste stap gaat de wet nu naar de Raad der Hoeders, een gezaghebbend orgaan dat bestaat uit aartsconservatieve geestelijken dat bepaalt of door het parlement goedgekeurde wetten in overeenstemming zijn met de islam of de grondwet.