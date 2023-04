«In Iran opgesloten Belg zal geruild worden voor Iraniër die in België in de cel zit», vermoedelijk Vandecasteele

De ruildeal laat uitschijnen dat het gaat om een uitwisseling met Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die al meer dan een jaar onschuldig in onmenselijke omstandigheden opgesloten zit in Iran.

Akkoord

België en Iran sloten onlangs een akkoord over de overbrenging van gevangenen. Dat trad vorige week in werking. Daarmee werd mogelijk gemaakt dat Vandecasteele kon worden geruild tegen Assadi. Die werd in 2021 veroordeeld voor het beramen van een bomaanslag op de Iraanse oppositie in Parijs.