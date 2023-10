Je badkamer als oase van rust? Doe inspiratie op met deze 7 trends

Sta je te springen om je badkamer onder handen te laten nemen? Maar heb je nog geen concreet beeld van hoe jouw nieuwe oase van rust eruit moet zien? Laat je dan inspireren door deze 7 trends. Met als rode draad: de natuur.

Beken kleur met ‘ton sur ton’

Een ‘ton sur ton’- of kleurbadkamer wordt gekenmerkt door één centrale, rijke kleur. Exact het tegenovergestelde dus van een standaard hagelwitte badkamer met zwarte accenten. Creëer een wellness-gevoel in jouw zeegroene, perzikoranje of nachtblauwe badkamer. Het staat je uiteraard vrij om tinten binnen je kleurenpalet te combineren. Decoreer met accessoires die rust en een natuurlijk gevoel ademen. Organische vormen en natuurlijke kleuren

Nudetinten en een bad of wastafel met afgeronde, organische vormen zijn erg trending! Je ziet het vaker in keukens en leefruimtes, maar evengoed in badkamers . Ook ronde lichtarmaturen en spiegels horen er bij en maken het geheel zachter. En wat dacht je van een ovaalvormige vrijstaande badkuip? Japan meets Scandinavië

Al gehoord van Japandi? Deze trend combineert Scandinavische en Japanse invloeden. Minimalisme, sereniteit en eenvoud staan centraal. Ook hier wordt gebruikgemaakt van een ingetogen kleurenpalet met aardse tinten zoals zand, crème en greige. Een geometrisch lijnenspel mag ook niet ontbreken! Scandinavische badkamer

Hoewel de Japandi-stijl een nieuwere trend is, blijft de Scandinavische badkamer hoge toppen scheren in interieurland. Met deze minimalistische stijl haal je de natuur in huis en creëer je een ultieme oase van rust. Ga voor hout, witte tinten, natuurlijke producten, planten … Strak en monochroom

Een monochrome badkamer staat gelijk aan een badkamer in 1 tint. Je kan het vergelijken met een zwart-witfoto, waarbij kleur dus ontbreekt. Een douche met een transparante look, kranen in chroom, 3D-tegels … Ideaal als je houdt van een strakke look! Green jungle

Hoe kan je beter tot rust komen dan in een omgeving die helemaal geïnspireerd is door de natuur: de jungle? Denk aan natuurlijke structuren, houtsoorten, natuursteen, marmer, diepgroen, mat zwart en andere donkere tinten. Maak de look helemaal compleet met badkamerplanten als varens en sanseveria’s. Betonlook