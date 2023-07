Kendal Jenner wordt het nieuwe gezicht van DIT merk: «Ze belichaamt Gen Z»

Vanaf september 2023 wordt Kendall Jenner het gezicht van de make-upcampagnes van L’Oréal Paris. Jenner werd bekend dankzij het programma ‘Keeping Up With The Kardashians’. Op haar 13de begon ze te werken als model. Ondertussen liep ze al voor de grootste modehuizen op de catwalk.

«Het is een nieuwe mijlpaal in onze missie om elke vrouw, waar dan ook, te empoweren», aldus L’Oréal Paris. «In een ander tijdperk zou Kendall Jenner misschien even succesvol zijn geweest als nu, maar anderen zouden haar waarde, haar keuzes en haar imago hebben bepaald. Maar niemand bepaalt wie Kendall Jenner is dan Kendall Jenner zelf. Ze belichaamt alles waar Gen-Z voor staat: ze heeft haar imago zelf in de hand, ze ontwikkelt trots haar eigenwaarde en inspireert anderen hetzelfde te doen.»